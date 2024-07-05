США отложили военные учения с Грузией на неопределенный срок на фоне обвинений грузинского правительства в попытках организации "второго фронта".

В ответ на ряд обвинений со стороны грузинского правительства в адрес Соединенных Штатов, Пентагон объявил о переносе запланированных на июль-август 2024 года военных учений Noble Partner. Решение об отложении этих учений, которые традиционно проводятся для укрепления военного сотрудничества и повышения оперативной совместимости между армиями двух стран, было принято на фоне "всестороннего пересмотра стратегических двусторонних отношений" между США и Грузией.

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Обвинения грузинского правительства в адрес США включают предполагаемые попытки организации "второго фронта" в регионе и участие в государственных переворотах. Эти заявления были категорически отвергнуты Пентагоном как "ложные", однако они явно указывают на ухудшение взаимопонимания между странами, что требует времени для разрешения возникших вопросов.

Пауза в проведении учений Noble Partner, несомненно, ставит вопрос о будущем грузино-американских отношений и возможном воздействии этих разногласий на региональную безопасность. Отложенные учения были важным элементом в демонстрации поддержки Грузии со стороны США, особенно в контексте продолжающегося давления со стороны России.

Тем не менее, обе стороны выразили намерение продолжить подготовку к следующим учениям Agile Spirit-2025.