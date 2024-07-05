Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против идеи нового мирного соглашения по аналогии с «Минскими соглашениями» для Украины, заявляя о необходимости предоставления Киеву реальных гарантий безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление, подчеркивающее стремление альянса к созданию реальных гарантий безопасности для Украины, вместо подписания нового мирного соглашения, подобного «Минску-1» и «Минску-2». По его словам, НАТО не заинтересовано в очередном документе, который не способен предотвратить дальнейшие конфликты или обеспечить долгосрочный мир в регионе.

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Ранее Москва критиковала минские соглашения, называя их «игрой в наперстки», подразумевая их неэффективность и непостоянство в долгосрочной перспективе. Такая позиция России подчеркивает общее мнение о том, что предыдущие соглашения не смогли достичь своих целей и не привели к устойчивому миру.

Столтенберг также заявил, что начало боевых действий на Украине датируется 2014 годом, с началом конфликта на востоке Украины и присоединением Крыма. В этом контексте текущие события являются продолжением давних противостояний, и, по мнению НАТО, требуют нового подхода, который бы включал не только мирные переговоры, но и четкие обязательства по безопасности.