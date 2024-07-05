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Mirakl
Путин связал нежелание Украины прекращать огонь с выборами
Президент России Владимир Путин связывает отказ Украины от прекращения огня с политическими рисками, связанными с возможными выборами.

Президент России Владимир Путин связал нежелание Украины прекратить огонь с политическими рисками, связанными с проведением выборов в условиях отмены военного положения. По его мнению, перспективы переизбрания украинского руководства после прекращения боевых действий крайне низки. Это заявление прозвучало на фоне предложений венгерского премьер-министра Виктора Орбана о мирных переговорах, предложенных в ходе его визитов в Киев и Москву.

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Путин также подверг сомнению легитимность президента Украины Владимира Зеленского, ссылаясь на истечение срока его полномочий и несостоявшиеся из-за военного положения выборы.

Между тем, предложение Путина о прекращении огня, предусматривающее признание рядов территорий как части России и другие условия, вызвало критику как на Украине, так и на Западе. Это предложение ставит Киев перед сложным выбором между потерей территориальной целостности и возможностью остановки боевых действий.

Ситуация демонстрирует глубокие различия в подходах к решению конфликта и показывает, как политическая динамика влияет на возможности для мирного урегулирования.

#россия #украина #путин #конфликт #конфликт в украине #специальная операция
Источник: rbc.ru
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