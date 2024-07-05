С 1 июля таможня Казахстана начала задерживать российские грузовики, перевозящие европейские товары, что затрудняет механизм перецепки и транзитные перевозки через Россию.

С начала июля 2024 года таможенные органы Казахстана активизировали проверки грузовых автомобилей, прибывающих из России с товарами из стран Евросоюза. В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), обратившейся за разъяснениями к Министерству транспорта РФ, сообщили о массовых задержках полуприцепов даже после их разгрузки на казахстанских таможнях.

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Эти меры стали серьезным препятствием для действующего в России с октября 2022 года механизма перецепки и перегрузки. Согласно этому механизму, запрещенный к въезду на территорию России европейский транспорт передает свои грузы на автомобили российских или белорусских перевозчиков на пограничных терминалах. Далее грузы следуют транзитом через Россию в Казахстан.

Схожая схема работает и на границе Евросоюза с Белоруссией, где также реализуется механизм перецепки с апреля 2022 года по инициативе белорусских властей. Однако новые ограничения со стороны Казахстана осложняют возвратные поставки полуприцепов, зарегистрированных в странах не входящих в Евразийский экономический союз, и препятствуют их дальнейшему использованию после перецепки.