Европейский Союз ужесточил меры по контролю за соблюдением антироссийских санкций, расширив экстерриториальные требования и обязав европейские компании обеспечить соблюдение санкций своими зарубежными подразделениями, а также ввести строгие экспортные ограничения.

Европейский Союз сделал шаги в ужесточении контроля за выполнением санкций против России, вводя более строгие правила для своих компаний, включая те, что работают через "дочерние" структуры в третьих странах. Такие изменения содержатся в 14-м пакете санкций, который расширяет экстерриториальные полномочия ЕС.

реклама

Нововведения включают определение термина "обход" санкций и введение дополнительных обязательств по соблюдению санкционного режима для компаний. Так, теперь ожидается, что европейские компании будут предпринимать все возможные усилия, чтобы их зарубежные подразделения не способствовали нарушению установленных ограничений.

Кроме того, с 26 декабря европейские компании должны будут включать в экспортные контракты оговорки, запрещающие реэкспорт чувствительных технологий в Россию, а также обеспечить, чтобы их иностранные филиалы соблюдали аналогичные политики.

Такие меры направлены на усиление правовой ответственности европейских компаний и минимизацию рисков того, что продукция и технологии, подпадающие под санкции, окажутся в России. Это является частью усилий ЕС по закрытию "лазеек" для обхода санкций, особенно в контексте взаимодействия с третьими странами, которые могут служить транзитными пунктами для товаров, направленных в Россию.