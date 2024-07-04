Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
ЕС усиливает контроль над обходом санкций против России
Европейский Союз ужесточил меры по контролю за соблюдением антироссийских санкций, расширив экстерриториальные требования и обязав европейские компании обеспечить соблюдение санкций своими зарубежными подразделениями, а также ввести строгие экспортные ограничения.

Европейский Союз сделал шаги в ужесточении контроля за выполнением санкций против России, вводя более строгие правила для своих компаний, включая те, что работают через "дочерние" структуры в третьих странах. Такие изменения содержатся в 14-м пакете санкций, который расширяет экстерриториальные полномочия ЕС.

реклама

Нововведения включают определение термина "обход" санкций и введение дополнительных обязательств по соблюдению санкционного режима для компаний. Так, теперь ожидается, что европейские компании будут предпринимать все возможные усилия, чтобы их зарубежные подразделения не способствовали нарушению установленных ограничений.

Кроме того, с 26 декабря европейские компании должны будут включать в экспортные контракты оговорки, запрещающие реэкспорт чувствительных технологий в Россию, а также обеспечить, чтобы их иностранные филиалы соблюдали аналогичные политики.

Такие меры направлены на усиление правовой ответственности европейских компаний и минимизацию рисков того, что продукция и технологии, подпадающие под санкции, окажутся в России. Это является частью усилий ЕС по закрытию "лазеек" для обхода санкций, особенно в контексте взаимодействия с третьими странами, которые могут служить транзитными пунктами для товаров, направленных в Россию.

#новости #россия #санкции #экономика #европейский союз #россия.
Источник: rbc.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Искандер" поразил украинский истребитель МиГ-29 на военном аэродроме Долгинцево
2
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил загадочные структуры в атмосфере Юпитера
2
ВС РФ нанесли удар по военному производству ракетного завода "Южмаш"
+
Миллиардер Баффет намерен пожертвовать все свое состояние в 122 млрд долларов на благотворительность
+
Благодаря ракете ВКС РФ украинская армия лишилась важнейшей стратегической переправы
1
Инцидент с китайским аналогом «Falcon 9» вероятно произошел из-за конструкции стартовой площадки
4
Беспилотник США SeaGuardian получит расширенные возможности наведения для дальних атак
+
Ученые из Китая доказали, что пластиковые бутылки могут стать ядовитыми на солнце
+
В Солнечногорске началось строительство предприятия по производству самоклеящихся этикеток
2
Lenovo представила большой мини-ПК "ThinkCenter Neo Ultra" с Core i9-14900 и GeForce RTX 4060
2
Строящуюся с 1960-х годов дорогу в Липецкой области завершат в 2024 году
+
NVIDIA GeForce RTX 4070 TI SUPER с GPU AD102 появилась в Европе
+
АвтоВАЗ пересмотрел комплектации и цены на внедорожники LADA Niva Legend и LADA Niva Travel
+
Морской MQ-9 Reaper становится «черной дырой» благодаря новому модулю радиоэлектронной борьбы
+
В GTA VI главные герои смогут набирать и сбрасывать вес
5
Сэм Альтман: GPT-5 станет в разы более продвинутой версией нынешней GPT-4o
+
Китайский производитель BYD сообщил, что в ближайшие дни с конвейера выйдет 8-миллионный автомобиль
+
В июле будет запущен дополнительный двухэтажный поезд Тольятти — Симферополь
2
Samsung Galaxy S25 Ultra может стать идеальным телефоном для геймеров благодаря Qualcomm
2
Новый недорогой разведывательный беспилотник ULTRA ВВС США летает без подзарядки более 80 часов
+

Популярные статьи

"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
28
Процессор, материнская плата и видеокарта — 5 самых выгодных связок для игровых ПК летом 2024 года
23
11 полезных программ, которые очень пригодятся в игровом компьютере и ноутбуке в 2024 году
8
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
187
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
40
Как спасти свой холодильник от жары и не попасть на дорогостоящий ремонт
5
Asia Times: Российский боевой ледокол «Иван Папанин» создан для завоевания превосходства в Арктике
1
В Индии задумались о преимуществах совместного использования российских С-400 и Су-57
3
Китай ужесточает контроль за добычей редкоземельных металлов и торговлей ими
+
Эксперт Корнев: Украинские F-16 и Су-27 в Миргороде станут легкой добычей для российских ракет
2

Сейчас обсуждают

REY_B_
19:37
Ирригатор вещь нереально полезная. 90+% людей об этом не знают.
Обзор ирригатора Sendo PulseBrush V350
Nvidia&Intel Hater
19:36
От ты клоун.Ток сейчас обратил внимание на каком железе 6600 там тестировалась.там pci-e 3.0 а это 20 процентов сразу коту под хвост производительности у этой карты.ыто же ты не тестишь в pcie03 свой ...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
glavhyilo
19:29
на украине мобилизуют смотрю вовсю.
ЦБ РФ допустил возможность повышения ключевой ставки в этом месяце
Nvidia&Intel Hater
19:27
твое dlss такое убогое гавно что просто жесть.Hellblade все показал у тебя.Просто скажи что ты дурачек и тебе приходится в нативе врубать мыловарню чтоб мою карту догнать .реальность такова.Про лучи д...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Bryant333
19:25
Дебил. А через 12 лет наступят очередные 12 лет.
Дерипаска: Россия сможет восстановить уровень экономики 2005-2007 годов через 12 лет
Nvidia&Intel Hater
19:24
ты уж честно скажи -без мыла галлимого твоя карта не может вообще ничего.ибо она обсос и конченая карта.уровень дна.Над твоим качеством в Hellblade не знаю то ли ржать то ли плакать -такого говнеца я ...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Nvidia&Intel Hater
19:22
ты давно не появлялся я так понимаю вантуз свой пока не включаешь ибо это эпическое дерьмо и без жары до 67 нагревалось.а сейчас в пензе за 30.у меня выше 60 снова не нагрелось и при 28 комнатных (при...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Nvidia&Intel Hater
19:20
ты мне сказки то не заливай.свою мыловарню засугь себе ты знаешь куда.Я тут включил твою ходильню которая still wakes .ты там апскейлеры подрубал ибо не тянет вообще карта.я один параметр то на высоки...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Бoтo - Чaт
19:19
Ишь чего этот пучеглазый жыдёнок захотел, халявки. А работать он не желает?
Дерипаска: Россия сможет восстановить уровень экономики 2005-2007 годов через 12 лет
Nvidia&Intel Hater
19:18
это для нового тестирования.Он раз уже тестил туалетную бумагу.Это вторая часть будет.кстати единственный тест нормальный у него
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем