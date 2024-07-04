Дерипаска предрекает возвращение "экономики мечты" через 12 лет

На финансовом конгрессе Банка России Олег Дерипаска выразил мнение, что Россия может вернуться к благополучным временам экономического расцвета 2005-2007 годов. По его словам, стране понадобится около 12 лет, чтобы восстановиться и достичь уровня "экономики мечты", но этот путь обещает быть непростым.

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Дерипаска подчеркнул, что ключевыми факторами, которые помогут в достижении этой цели, являются развитие долгового рынка и облигаций, а также продолжение приватизации. Он отметил, что в настоящий момент большинство крупных компаний находится в государственных руках, что создает основу для глубоких реформ.

Бизнесмен также привел в пример документы, касающиеся экономических инициатив прошлых лет, которые до сих пор актуальны и могут способствовать восстановлению конкурентоспособности российской экономики. В частности, он упомянул тезисы Германа Грефа, которые подчеркивают важность диверсификации и повышения производительности труда.

Дерипаска критически отозвался о роли государства в экономике, утверждая, что чрезмерное государственное участие сдерживает развитие и конкурентоспособность. По его мнению, России необходимо снижать зависимость от государственного сектора и ускорять процессы приватизации для стимулирования роста и инноваций.