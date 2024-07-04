Нововведения в законодательстве позволяют маркетплейсам передавать данные о транзакциях с продавцами в ФНС для учета в рамках упрощенной системы налогообложения.

С новыми изменениями в законодательстве маркетплейсы в России смогут передавать информацию о своих операциях с продавцами непосредственно в Федеральную налоговую службу.

реклама

Это станет частью автоматизированной упрощенной системы налогообложения, которую применяют малые предприятия. Со следующего месяца маркетплейсы будут ежемесячно до 10 числа предоставлять данные о зачетах и вознаграждениях.

Правительственная комиссия уже одобрила поправки к Налоговому кодексу, которые устраняют ограничения для принципалов, работающих через маркетплейсы. Теперь они могут в полной мере участвовать в эксперименте по АУСН. Для сбора и передачи информации будет использоваться специализированный протокол, который разрабатывает ФНС на основе текущих веб-сервисов.