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Mirakl
Echofram White Noise Machine – умный будильник, который заменит фоторамку и зарядное устройство
Новинка на Kickstarter – Echofram White Noise Machine – это многофункциональный гаджет, который сочетает в себе умный будильник, фоторамку, зарядную станцию и белый шум, чтобы улучшить качество вашего сна и организовать утро.

На краудфандинговой платформе Kickstarter появился интересный продукт – Echofram White Noise Machine. Этот умный будильник предназначен для того, чтобы сделать ваши утренние пробуждения и вечерние расслабления более комфортными и эффективными.

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Echofram представляет собой комплексное устройство, которое сочетает в себе несколько функций. В первую очередь, это мощная Bluetooth-колонка с выходной мощностью 3 Вт, которая может воспроизводить 12 различных звуков и имеет 32 уровня громкости. Колонка также поддерживает FM-радио, что позволяет просыпаться под любимую радиостанцию. Дополнительно устройство оснащено функцией белого шума, который помогает расслабиться перед сном, а встроенный таймер позволяет настроить автоматическое выключение звуков через 15, 30, 60 или 90 минут.

Особенностью Echofram является фоторамка, в которую можно вставить снимок размером 13 x 18 см (А6). Фоторамка поддерживает регулируемую подсветку с цветовой температурой до 3000K, что позволяет использовать её как ночник. Кроме того, справа от рамки находится зарядная площадка MagSafe мощностью 10 Вт, которую можно устанавливать как горизонтально, так и под углом.

На задней стороне устройства предусмотрены порты USB Type-A и Type-C для проводной зарядки различных гаджетов, что добавляет дополнительное удобство в использовании.

Echofram White Noise Machine доступен для предзаказа на Kickstarter по цене $59. Ожидается, что первые поставки начнутся в декабре этого года.

#новости #будильник #умный гаджет #умный будильник #white noise machine
Источник: 4pda.to
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