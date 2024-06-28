Законопроект, внесенный в Госдуму депутатами от "Единой России", предусматривает обязательное согласование всех частных поездок за границу для депутатов и сенаторов.

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ужесточение контроля за выездом депутатов и сенаторов за границу. Инициатива от депутатов "Единой России" предлагает ввести обязательное согласование с Советом палаты для всех частных поездок за рубеж. В случае нарушения этого требования, парламентарии могут лишиться своих мандатов.

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Авторы законопроекта аргументируют своё предложение возросшими угрозами безопасности страны в контексте текущих международных санкций и спецоперации. Они указывают на активизацию деятельности иностранных спецслужб, а также на случаи возбуждения уголовных дел против российских депутатов за рубежом.

До сих пор депутатам требовалось только уведомлять соответствующие комиссии о своих заграничных поездках, но теперь предлагается установить строгий порядок согласования. Это изменение направлено на укрепление государственной безопасности и предотвращение возможных инцидентов, связанных с арестами или другими формами воздействия на российских парламентариев за границей.