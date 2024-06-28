С 1 июля Центробанк России вводит новые правила автокредитования, которые ограничивают возможности заемщиков с высокой долговой нагрузкой и повышают процентные ставки на кредиты для новых и подержанных автомобилей.

С изменениями в кредитной политике, которые начнут действовать с 1 июля, приобретение автомобилей в кредит в России станет сложнее. Центробанк РФ вводит ограничения на выдачу автокредитов для граждан, чья долговая нагрузка превышает половину их месячного дохода.

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Эти меры приведут к снижению количества выдаваемых кредитов примерно на 10%, особенно ударив по сектору подержанных автомобилей. Алексей Григорьев из ассоциации «Российские автомобильные дилеры» указывает на значительный рост процентных ставок: для новых авто они увеличатся до 24%, а для машин с пробегом до 27%.

По словам Максима Давиденко из «Альфа-Лизинг», ожидается уменьшение числа сделок по приобретению подержанных иномарок и новых китайских машин, поскольку на эти категории приходится значительная доля кредитных операций.