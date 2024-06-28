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Mirakl
С 1 июля Центробанк ужесточает условия кредитования на авто
С 1 июля Центробанк России вводит новые правила автокредитования, которые ограничивают возможности заемщиков с высокой долговой нагрузкой и повышают процентные ставки на кредиты для новых и подержанных автомобилей.

С изменениями в кредитной политике, которые начнут действовать с 1 июля, приобретение автомобилей в кредит в России станет сложнее. Центробанк РФ вводит ограничения на выдачу автокредитов для граждан, чья долговая нагрузка превышает половину их месячного дохода.

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Эти меры приведут к снижению количества выдаваемых кредитов примерно на 10%, особенно ударив по сектору подержанных автомобилей. Алексей Григорьев из ассоциации «Российские автомобильные дилеры» указывает на значительный рост процентных ставок: для новых авто они увеличатся до 24%, а для машин с пробегом до 27%.

По словам Максима Давиденко из «Альфа-Лизинг», ожидается уменьшение числа сделок по приобретению подержанных иномарок и новых китайских машин, поскольку на эти категории приходится значительная доля кредитных операций.

#новости #авто
Источник: www1.ru
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Tarment
17:58
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Chimbal
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:)
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Китя
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точки от фар .а от здания все отражается ну это не серьезно, фары светят ярче. на то они и фары. хуанг и здесь с халтурил.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
SlyBiBi
17:55
Этот рекламаст уже просто задолбал скоростью своих высеров ((
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Nvidia&Intel Hater
17:55
ты тоже думаешь что он там просроченную мочу ой майкопское ищет ?
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SlyBiBi
17:54
Core 2 Quad Q6600 + GeForce RTX 4090 – почему нельзя слишком долго тянуть с апгрейдом
Tarment
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о чем и речь.
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Китя
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все равно отражения должны быть. поток света же есть.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
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