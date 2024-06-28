Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Индия и Китай изучают возможности российского ЗРК С-500 "Прометей"
Российский ЗРК С-500 «Прометей», предназначенный для борьбы с самолетами-невидимками и ракетами, теперь в строю и привлекает внимание мировых держав, таких как Индия и Китай, которые могут стать его первыми иностранными покупателями.

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей", предназначенный для нейтрализации самолетов с технологией "стелс" и межконтинентальных ракет, теперь находится на вооружении РФ. Эта система, благодаря своей адаптивности, может изменять типы ракет в зависимости от конкретной угрозы, обеспечивая высокую гибкость в реальном времени.

реклама

Индия и Китай, имеющие опыт использования предыдущей версии системы — С-400, тщательно изучают возможности "Прометея" и рассматривают его как возможное дополнение к своим вооруженным силам.

С-500 "Прометей" является значительным шагом вперед в технологии воздушно-космической обороны, поднимая безопасность до нового уровня. Система гарантирует эффективное противодействие современным и перспективным угрозам, укрепляя позиции России как одного из лидеров на международной арене в области передовых оборонных технологий.

#новости
Источник: www1.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Санкт-Петербурге построят два крупнейших небоскреба и задуманный еще Петром I триумфальный столп
20
ОАК обновляет ключевые цеха для серийного выпуска Ту-160М
9
Разработанные в США сверхпроводящие кабели обеспечивают 10-кратную мощность
5
Samsung анонсировала проведение летнего мероприятия Galaxy Unpacked 10 июля 2024 года
+
В море на испытания вышла обновлённая АПЛ "Иркутск", способная использовать гиперзвуковые "Цирконы"
+
ВС РФ утром нанесли групповой ракетный удар по украинским аэродромам, на которых будут размещаться F-16
2
Российский электромобиль «Атом» будет стоить не больше 4 млн рублей, продавать его будут только через онлайн-платформу
2
Вместо RQ-4B Global Hawk у берегов Крыма обнаружили британский стратегический самолет RC-135
4
CD Projekt RED рада, что ей больше не надо работать над своим движком REDengine
10
В США создали сверхэффективный титаново-сапфировый лазер на чипе
3
Французский генерал: маленькие дроны скоро потеряют свое преимущество в бою
1
Rockstar Games выпустила бесплатное обновление Bottom Dollar Bounties для GTA Online
+
Южнокорейское издание сообщает о провальных испытаниях баллистической ракеты КНДР
1
В Ростове запущена линия импортозамещающего производства деталей подшипников
2
В Казахстане проведут референдум по вопросу строительства АЭС
+
В пункт управления дронами ВСУ прилетела бомба ФАБ-1500, габаритами похожая на небольшой самолет
1
В России дефицит рабочих — компания из Самары предлагает зарплату в 400 000 рублей, а желающих нет
6
Стали известны все новшества дизайна iPhone 16, в том числе кнопка Capture и расположение камер
+
Samsung может использовать три разных чипсета для смартфона Galaxy S25
+
Конвертоплан AW609, разрабатывающийся 20 лет, успешно испытан на итальянском авианосце Cavour
+

Популярные статьи

Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
199
Выжимаем максимум из GeForce RTX 3060 для игр 2024 года — увеличиваем FPS, снижаем температуру и шум
14
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июнь)
13
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
189
Xbox Project Scorpio - потерянное величие Microsoft
8
Core 2 Quad Q6600 + GeForce RTX 4090 – почему нельзя слишком долго тянуть с апгрейдом
13
Мое мнение о Final Fantasy 7 Rebirth
6
СМИ: Сделка с Ассанжем создает "пугающий прецедент" для других журналистов
3
О начавшейся дедолларизации мировой экономики заявила Дайан Сэйр, кандидат в сенаторы от Нью-Йорка
+
Генерал ЦАХАЛ заявил, что операция в Газе "потеряла смысл", и предостерег от эскалации с "Хезболлой"
2

Сейчас обсуждают

Шава на Коммунистической
19:29
Это краник с майкопским!
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Windmark
19:28
Для меня как простого пользователя софт нвидиа максимально удобен . А вот ковырять драйвера АМД у меня больше нет не времени ни желания . Хотя лет 7 назад я с удовольствием бы этим занялся .
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Вячеслав Безруков
19:25
Сижу с rx 580 2048 sp, r 5 2600,asrock A320 и все работает отлично. Виртуалка только некоторые виндовс не запустила почему то но это наверное я что то накрутил там. В остальном все отлично работает.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Eppius
19:24
Плевать. Пусть копируют- все правильно делают
В России запущен новый сервис видеохостинга "Платформа", разработанный компанией Rteam
Такой то
19:24
как только легализуют обложат налогами лохов-копателей, всё по плану
Банк России предложил ускорить интеграцию криптовалюты в систему взаиморасчетов
Saevsky
19:21
Я тот человек у которого проблем с АМД не было никогда, если не вспоминать отвал чипсета Nvidia на am2+. Софт Adrenaline гораздо удобнее чем Geforce Experience, вылетов и отвалов не было никогда. Карт...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Hivi77
19:15
Ога, за казнокрадство не могут с конфискацией разобраться. А расстрелы надо вводит... Сейчас качество работы следственных органов ниже чем в СССР, но даже по делу Чикатило сколько ошибочно народу пере...
Глава СК РФ предложил рассмотреть возможность отмены в России моратория на смертную казнь
Легенда
19:15
ахахахах смеюсь. мужик писяет.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Ilikethat
19:10
Использовать для решения программной проблемы железо?!🤦 Напоминает случай, из 2000х, когда для этой цели по таймеру открывался/закрывался лоток DVD привода. К нему скотчем был приклеен шнурок мышки, ...
Лаборатория Касперского: USB-имитаторы мыши могут угрожать вашей безопасности
Артём Николаев
19:08
Нахуанг? Сначала пользуются имитаторами мышки, а потом Родину предают.
Лаборатория Касперского: USB-имитаторы мыши могут угрожать вашей безопасности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем