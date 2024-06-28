Российский ЗРК С-500 «Прометей», предназначенный для борьбы с самолетами-невидимками и ракетами, теперь в строю и привлекает внимание мировых держав, таких как Индия и Китай, которые могут стать его первыми иностранными покупателями.

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей", предназначенный для нейтрализации самолетов с технологией "стелс" и межконтинентальных ракет, теперь находится на вооружении РФ. Эта система, благодаря своей адаптивности, может изменять типы ракет в зависимости от конкретной угрозы, обеспечивая высокую гибкость в реальном времени.

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Индия и Китай, имеющие опыт использования предыдущей версии системы — С-400, тщательно изучают возможности "Прометея" и рассматривают его как возможное дополнение к своим вооруженным силам.

С-500 "Прометей" является значительным шагом вперед в технологии воздушно-космической обороны, поднимая безопасность до нового уровня. Система гарантирует эффективное противодействие современным и перспективным угрозам, укрепляя позиции России как одного из лидеров на международной арене в области передовых оборонных технологий.