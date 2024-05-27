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Mirakl
Новая информация о характеристиках нового SoC от NVIDIA
NVIDIA готовится к выпуску нового ARM процессора для Windows PC с передовой архитектурой и поддержкой искусственного интеллекта, который может изменить баланс сил на рынке.

По последним данным, NVIDIA готовится к запуску нового ARM SoC для Windows PC, который будет использовать передовую архитектуру Blackwell и новейшее ядро Cortex CPU от ARM. Этот шаг может стать серьезным вызовом для Qualcomm в сегменте Windows PC.

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NVIDIA, уже имеющая опыт в создании ARM процессоров, как в случае с Tegra для Nintendo Switch, планирует использовать свой опыт для производства ARM PC процессора. Сообщается, что новый SoC включает в себя ядро Cortex X5 "BlackHawk" и GPU, основанный на архитектуре Blackwell. Кроме того, в составе SoC предполагается использование памяти LPDDR6.

По слухам, процессор будет производиться по технологии TSMC N3P, хотя есть и другие мнения, предполагающие использование 3-нм техпроцесса от Intel. Также стало известно, что Microsoft планирует интегрировать все возможности искусственного интеллекта Windows 11 в новый чип NVIDIA, что указывает на высокую производительность новой системы на кристалле (SoC).

Ожидается, что новый SoC для Windows от NVIDIA появится на рынке в 2025 году, в соответствии с предыдущими слухами о сотрудничестве NVIDIA и MediaTek над ARM PC процессором на этот же год.

#новости
Источник: notebookcheck.net
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