Компания Gaudio Lab выпустила приложение Just Voice Recorder, которое использует искусственный интеллект для удаления фонового шума в записях. Это решение особенно актуально для журналистов, кинопроизводителей и всех, кто стремится получить чистую звукозапись без использования громоздких микрофонов.
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Раньше для записи чистого звука в шумных условиях нужно было использовать сложную, громоздкую и дорогостоящую технику. Но технологии идут вперёд. В Just Voice Recorder ИИ обучен отделять голос от фоновых шумов, позволяя записывать речь без лишних звуков.
Приложение работает как с живым звуком, так и с уже готовыми записями, обеспечивая ровный и приятный уровень звука. Вся обработка данных происходит на устройстве, что обеспечивает приватность пользователей.
Just Voice Recorder уже доступно для устройств на iOS, а версия для Android появится в ближайшее время. Владельцы Android пока могут использовать мини-дирекционные микрофоны, чтобы улучшить качество своих записей.