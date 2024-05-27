Gaudio Lab выпустила приложение Just Voice Recorder для iOS, которое использует ИИ для очистки голосовых записей от фоновых шумов. Версия для Android будет доступна позже.

Компания Gaudio Lab выпустила приложение Just Voice Recorder, которое использует искусственный интеллект для удаления фонового шума в записях. Это решение особенно актуально для журналистов, кинопроизводителей и всех, кто стремится получить чистую звукозапись без использования громоздких микрофонов.

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Раньше для записи чистого звука в шумных условиях нужно было использовать сложную, громоздкую и дорогостоящую технику. Но технологии идут вперёд. В Just Voice Recorder ИИ обучен отделять голос от фоновых шумов, позволяя записывать речь без лишних звуков.

Приложение работает как с живым звуком, так и с уже готовыми записями, обеспечивая ровный и приятный уровень звука. Вся обработка данных происходит на устройстве, что обеспечивает приватность пользователей.

Just Voice Recorder уже доступно для устройств на iOS, а версия для Android появится в ближайшее время. Владельцы Android пока могут использовать мини-дирекционные микрофоны, чтобы улучшить качество своих записей.