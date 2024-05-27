Компания G.Skill представила новую версию своих модулей оперативной памяти Trident Z Royal, теперь с поддержкой стандарта DDR5.





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Компания G.Skill внесла новшество в свою популярную серию Trident Z Royal, представив оперативную память с поддержкой последнего стандарта DDR5. Новые модули Trident Z5 Royal сочетают в себе высокие технические характеристики и экстравагантный дизайн: они предлагаются в исполнении с блестящими теплоотводами в золотом и серебряном цветах и декорированы искусственными кристаллами, которые могут светиться в разнообразных цветах благодаря интегрированной RGB подсветке.

Модули доступны в конфигурациях с 24 ГБ и 48 ГБ памяти. Более маленькие модули имеют скорость передачи данных 8400 MT/s и временем задержки CL40. Подробности о более крупных модулях будут опубликованы позже. Эти модули также оснащены эффективными теплоотводами для лучшего рассеивания тепла во время работы.

С поддержкой стандарта Intel XMP 3.0, эти модули памяти могут автоматически конфигурировать и оптимизировать свои настройки для достижения максимальной производительности в сочетании с совместимыми процессорами Intel. Пользователи могут управлять RGB подсветкой через приложение G.SKILL Trident Z Lighting Control или любое другое приложение, совместимое с RGB-подсветкой на их материнской плате.

Продажи Trident Z5 Royal DDR5 начнутся в ближайшее время, и хотя официальная цена пока не объявлена, ожидается, что она будет соответствовать премиальному сегменту, как это обычно бывает у продуктов этой серии. Ожидается, что новые модули появятся в крупных розничных магазинах в ближайшие недели.



