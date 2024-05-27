Samsung выпустила Galaxy M35 5G с долгосрочной поддержкой обновлений, мощным аккумулятором и улучшенными камерами. Новинка уже доступна на рынке Бразилии.

В линейку смартфонов Samsung добавилась новинка — Galaxy M35 5G, заменившая модель Galaxy M34 5G. Новый телефон работает на процессоре Exynos 1380 и оснащен 6.6-дюймовым Super AMOLED дисплеем, который показывает изображение в разрешении 2340х1080 пикселей и освещает его до 1000 нит. Особенностью экрана является его частота обновления в 120 Гц.

реклама

Одним из главных преимуществ модели является её батарея на 6000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку, хотя и не имеет функции беспроводной зарядки. Телефон комплектуется тройной камерой: главной на 50 МП, которая поддерживает съемку видео 4K, ультраширокоугольной на 8 МП и вспомогательной на 2 МП. Для селфи предусмотрена камера на 13 МП.

Особое внимание в новом Galaxy M35 5G уделено программному обеспечению: Samsung обещает четыре года основных обновлений Android и пятый год обновлений безопасности. На старте продаж смартфон доступен на бразильском рынке за 2699 реалов (~$522) в комплектации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.