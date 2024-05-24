Google намерена обеспечить Африку стабильным подключением к интернету.

Google начинает большой проект — строительство подводного кабеля, который соединит Африку и Австралию. Этот кабель получил название "Umoja", что на суахили значит "единство". Он пройдет с восточного побережья Кении через несколько африканских стран до Южной Африки и далее под водой до Австралии.

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Проект является частью большой программы Google по улучшению интернет-связи в Африке. Ранее компания уже запустила аналогичный проект — кабель Equiano, идущий вдоль западного побережья Африки до Европы.

Президент Кении отметил, что новый кабель улучшит связь не только внутри страны, но и со всем миром, что особенно важно для развития экономики и технологий. Кабель позволит подключать к интернету новые регионы по его маршруту, улучшая доступ к информации и цифровым услугам для миллионов людей.

Google также сотрудничает с кенийским правительством для усиления мер безопасности, в частности, защиты национальной цифровой платформы eCitizen.

Детали стоимости проекта и точные сроки завершения пока не объявлены.