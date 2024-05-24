Исследование показало снижение интереса к стратегическим играм среди геймеров.

Согласно недавнему исследованию, проведенному среди 1.7 миллиона геймеров, стратегические игры, которые требуют тщательного планирования и тактического мышления, теряют своих поклонников.

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Исследование Quantic Foundry показало, что интерес к стратегиям упал с 50-го процентиля в 2015 году до 33-го в 2024 году, что указывает на значительное снижение популярности этого жанра.

Эксперты предполагают, что одной из причин такого изменения является сокращение времени внимания среди современных игроков, а также общее увеличение числа геймеров, которые предпочитают более динамичные и менее сложные игры.

Несмотря на это, количество активных игроков в популярные стратегии, такие как "Civilization VI", "Total War: Warhammer III" и "Age of Empires II", остается стабильным, что свидетельствует о лояльности фанатов жанра.