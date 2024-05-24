Acer анонсировала новые проекторы Vero HL6810 и HL6810ATV с гибридным источником света и режимом "Футбол"

Компания Acer готовит к выпуску две новые модели проекторов — Vero HL6810 и Vero HL6810ATV. Эти устройства оснащены уникальной функцией, которая называется режим "Футбол". Этот режим делает картинку ярче и более насыщенной, что особенно приятно для болельщиков, любящих смотреть спортивные трансляции дома.

реклама

Обе модели обеспечивают четкое изображение в разрешении 4K UHD, что приближает качество домашнего просмотра к кинотеатральному. Срок службы источника света проекторов составляет до 30 000 часов благодаря гибридной технологии лазера и LED. Это означает, что проекторы могут работать очень долго без необходимости замены лампы.

Проектор HL6810ATV имеет встроенную функцию Android TV, благодаря которой пользователи могут смотреть видео с популярных сервисов вроде Netflix, YouTube или Disney+ прямо через проектор, без дополнительных устройств. Обе модели также поддерживают современные стандарты качества изображения HDR10 и HLG, а также предлагают динамический контраст 50 000:1 для более глубоких черных и ярких белых тонов.

Управлять проекторами можно не только с помощью традиционного пульта, но и через смартфон или голосовые команды, что добавляет удобства в использовании. В продажу в Европе проекторы поступят летом: модель HL6810ATV будет доступна уже в июне по цене €1699, а HL6810 следом за ней в августе за €1599.