Minisforum анонсировала новый мини-ПК AtomMan G7 Pt, оснащенный процессором AMD Ryzen 9 и графическим процессором RX 7600M XT.

Компания Minisforum анонсировала выпуск нового продукта в серии AtomMan — мини-ПК AtomMan G7 Pt. Это устройство оснащено мощным 16-ядерным процессором Ryzen 9 7945HX и графическим процессором RX 7600M XT, что делает его идеальным выбором для геймеров и профессионалов, работающих с мультимедиа.

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Новинка от Minisforum построена на базе процессора Ryzen 9 7945HX с архитектурой Zen 4, который достигает частоты в 5.4 ГГц. Процессор обладает 32 потоками и уступает только флагманским моделям по объему кэша третьего уровня. В паре с процессором работает дискретный графический адаптер Radeon 7600M XT, имеющий 8 ГБ видеопамяти GDDR6 и поддерживающий современные игры и приложения для создания контента.

Minisforum G7 Pt поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-5200 и оснащен слотами для SSD с поддержкой PCIe Gen 5, что обеспечивает высокую скорость работы и хранения данных. Мини-ПК также имеет расширенные возможности охлаждения, включая двухстороннюю систему с 8 тепловыми трубками и 4 вентиляторами, что позволяет эффективно отводить тепло при высоких нагрузках.

Устройство предлагает обширные возможности подключения, включая HDMI 2.1, DisplayPort 2.0, порты USB 3.2 Gen 2 и поддержку Wi-Fi 7. AtomMan G7 Pt может одновременно работать с 3 4K мониторами, что делает его подходящим для многозадачной работы.

Цены и дата начала продаж Minisforum AtomMan G7 Pt пока не объявлены, но ожидается, что предварительный заказ будет доступен на сайте производителя в ближайшее время.