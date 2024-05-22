Компания Modos объявила о предзаказе на 13.3-дюймовый e-ink монитор с частотой обновления 60 Гц, который обеспечивает плавное воспроизведение видео и быструю прокрутку страниц.

Компания Modos анонсировала предзаказ на новый 13.3-дюймовый e-ink монитор Modos Paper Monitor с частотой обновления 60 Гц. Этот монитор решает проблему медленного обновления экрана, характерную для большинства e-ink дисплеев, благодаря использованию технологии с низкой задержкой, что позволяет воспроизводить видео и быстро прокручивать страницы.

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Modos Paper Monitor предлагает монохромные и цветные варианты e-ink панелей, которые обеспечивают плавное воспроизведение видео и быструю реакцию экрана. Устройство оснащено HDMI и USB разъемами, и совместимо с компьютерами на базе Linux, Mac и Windows. Разрешение дисплея составляет 1600 x 1200 пикселей.

Для любителей DIY и разработчиков будет доступен отдельный Modos Development Kit, который включает в себя открытое оборудование и программное обеспечение. Этот комплект будет доступен в цветных и монохромных моделях с диагональю 6 и 13.3 дюйма. Вся информация о железе и лицензия CERN Open Hardware License Version 2 – Strongly Reciprocal (CERN-OHL-S) доступна на GitHub.

Электронные чернила (e-ink) используют заряженные цветные частицы, которые движутся внутри панели в зависимости от сигнала дисплея, отображая различные цвета. При отсутствии электрического сигнала частицы остаются на месте, что позволяет изображению сохраняться на экране в течение долгого времени без дополнительного энергопотребления.

Новый монитор от Modos имеет специальный драйвер дисплея и алгоритмы обновления, которые позволяют ускорить процесс изменения пикселей. Это позволяет избегать мерцания, задержек и размытия изображения, характерных для традиционных e-ink дисплеев. Во время прокрутки страниц контроллер автоматически переключается в черно-белый режим для ускорения, а затем возвращается в режим серых тонов.