Honor выпустила новые смартфоны с улучшенной функцией портретной фотографии на базе искусственного интеллекта.

На международной выставке VivaTech 2024, компания Honor представила свои новейшие разработки в области мобильной фотографии. Среди анонсированных новинок — смартфоны Honor 200 и Honor 200 Pro, которые выделяются благодаря инновационной функции AI Portrait Enhancer.

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Эта функция разработана на основе искусственного интеллекта и предназначена для оптимизации портретных снимков. Особенностью технологии является её обучение на данных известной парижской фотостудии Harcourt Studio, которая славится своими портретами знаменитостей в уникальном стиле. Благодаря этому AI способен воспроизводить сложные эффекты света и тени, характерные для профессиональных студийных снимков.

Новые смартфоны Honor будут оснащены операционной системой MagicOS 8.0, базирующейся на Android 14. Это обеспечит пользователям не только высокое качество изображений, но и улучшенное взаимодействие с устройством и повышенную производительность. Помимо этого, обновление до MagicOS 8.0 получат также модели Honor 90 и Honor Magic V2.

Запуск продаж новых моделей запланирован на 12 июня по всему миру, а в Китае они поступят в продажу ещё раньше — 27 мая. Это даст возможность поклонникам бренда одними из первых оценить преимущества обновлённой линейки.

В рамках презентации компания также подчеркнула, что благодаря новой функции каждый пользователь сможет чувствовать себя настоящим фотохудожником, создавая портреты, не уступающие по качеству студийным работам.