Acer анонсирует выход Swift 14 AI, первого ноутбука на новом процессоре Qualcomm Snapdragon X Elite

Компания Acer анонсировала выход своего первого ноутбука на базе процессора Qualcomm Snapdragon X Elite — Swift 14 AI. Устройство оснащено 14.5-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 16:10, обеспечивая высокое качество изображения с разрешением 2560 x 1600 и полное покрытие цветового пространства sRGB.

реклама

Swift 14 AI выделяется на фоне других ноутбуков на ARM-платформе благодаря богатому набору портов: два порта USB-C, два порта USB-A и HDMI 1.4. Также ноутбук оснащен аккумулятором на 75 Вт*ч, что позволяет достигать времени работы до 12 часов, хотя точные условия тестирования производитель не уточняет.

В числе уникальных особенностей — подсветка символов на трекпаде и крышке дисплея при использовании функции Microsoft Copilot. Ноутбук также комплектуется 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-8533, твердотельным накопителем PCIe 4.0 объемом до 1 ТБ и предлагает высокоскоростные беспроводные соединения Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Для безопасности и удобства пользователей предусмотрена 1440p веб-камера с физическим затвором и инфракрасная камера для входа в систему Windows посредством распознавания лица.

Новый Acer Swift 14 AI (модель SF14-11) поступит в продажу в августе 2024 года по начальной цене $1099. Базовая модель будет оснащена более медленным процессором Snapdragon X Plus.