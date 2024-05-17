Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил разрешить россиянам использовать цифровой паспорт через приложение Госуслуги при проверке документов ГИБДД, на паспортном контроле и при взаимодействии с правоохранительными органами.

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков выступил с инициативой расширить использование цифрового паспорта в России. Он предложил разрешить гражданам предъявлять цифровую версию документа через мобильное приложение Госуслуги в ряде новых случаев.

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В частности, Даванков предложил 3 новых ситуации для использования цифрового паспорта: при проверке водительских удостоверений сотрудниками ГИБДД, при пересечении государственной границы и при требованиях сотрудников правоохранительных органов. По его мнению, это позволит существенно упростить и ускорить процесс идентификации граждан, а также уменьшить зависимость от бумажных документов.

Ранее, в октябре 2023 года, Министерство цифрового развития представило проект, который позволяет использовать цифровую версию паспорта в некоторых случаях. Однако предложенные Даванковым ситуации в этот проект не включены. Депутат считает, что новые предложения сделают процесс идентификации более гибким и удобным для граждан.

Идея цифрового паспорта набирает популярность в России в рамках общей стратегии цифровизации государственных услуг. Применение мобильного приложения Госуслуги для таких целей может значительно повысить удобство граждан при взаимодействии с государственными службами и службами безопасности.

Разрешение на использование цифрового паспорта в повседневных ситуациях также может способствовать снижению количества бумажных документов, необходимых для граждан, и ускорению различных процедур. Это, в свою очередь, улучшит качество государственных услуг и повысит их доступность.