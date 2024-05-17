Британский эмигрант в Дубае подал иск против Apple, требуя раскрыть личность владельца AirTag, который был использован для слежки за ним. Трекер был обнаружен в игрушке, подаренной его бывшей женой их дочерям.

Британский эмигрант в Дубае подал гражданский иск против компании Apple, требуя раскрыть личность владельца устройства AirTag. Это произошло после того, как он обнаружил трекер, спрятанный в плюшевом мишке, который его бывшая жена подарила их дочерям.

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47-летний мужчина узнал о слежке после уведомлений на своем iPhone, которые помогли ему найти AirTag внутри игрушки. Его бывшая жена из Беларуси, 41 год, признала, что использовала AirTag для отслеживания домашних животных, но отрицала знание о трекере в игрушке и утверждала, что не знает, как он там оказался.

Мужчина обратился в офис Apple в Дубае с просьбой раскрыть данные о владельце устройства, но компания отказалась предоставить эту информацию. В результате он подал гражданский иск в суд Дубая.

Адвокат истца, доктор Хасан Эльхайс из компании Awatif Shoqi Advocates, отметил, что этот случай подчеркивает серьезные этические проблемы и эмоциональные последствия, которые могут возникнуть при злоупотреблении технологией в семейных спорах. Инцидент нанес значительный ущерб его клиенту, повлияв на его личное и профессиональное благополучие.

В суде адвокат потребовал от Apple предоставить все данные, связанные с AirTag, включая личность владельца и любые связанные аккаунты или URL, использованные для слежки за мужчиной без его согласия. Инцидент привел к значительным материальным и моральным убыткам, включая финансовые затраты на длительное судебное разбирательство.