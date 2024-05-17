В США американка Кристина Чепмен обвиняется в помощи северокорейским программистам в нелегальном трудоустройстве под чужими именами. Схема принесла миллионы долларов, предположительно, на финансирование северокорейских военных программ.

Власти США выявили обширную схему мошенничества, в рамках которой американка Кристина Чепмен из Аризоны ассистировала северокорейским IT-специалистам в получении работы в американских компаниях под ложной личностью. С 2020 по 2023 год, используя украденные данные американских граждан, Чепмен регистрировала северокорейцев как легитимных удаленных сотрудников, что принесло Пхеньяну приблизительно $6,8 миллиона .

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По информации Департамента юстиции, более 300 американских компаний стали жертвами этого обмана. Сейчас Чепмен обвиняется в серьезных преступлениях, включая финансовое мошенничество и отмывание денег. Она организовала в своем доме так называемую «ферму ноутбуков», где размещала компьютеры, выданные на имена подставных сотрудников. Это позволяло северокорейским работникам казаться находящимися на территории США.

Чепмен также использовала свои финансовые счета для распределения заработанных денег среди участников схемы, что включало подачу ложных финансовых отчетов в налоговую службу и Министерство внутренней безопасности.