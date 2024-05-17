В окрестностях Петербурга испытывают новую систему для мониторинга беспилотников.

В районе Санкт-Петербурга, на территории аэродрома Путилово, стартовали тесты новой системы контроля за беспилотниками. Эта технология, разработанная компанией "Авиателекоминвест", предназначена для обеспечения безопасности воздушного пространства, где оперируют как дроны, так и пилотируемые авиалайнеры.

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Основой системы является станция АЗНВ 1090 ES, которая собирает информацию с транспондеров воздушных судов. Эти данные затем передаются в центральную систему управления "Небосвод" посредством протокола Asterix cat21. Этот протокол является международным стандартом для обмена информацией между воздушными судами и наземными службами.

В рамках текущих испытаний активно тестируется и функция предотвращения столкновений. Система "Небосвод" уже интегрирована с большинством российских БАС, что составляет более 80% рынка. Благодаря этому, система способна анализировать потенциальные риски столкновений и предлагать меры для их предотвращения, тем самым значительно повышая безопасность полетов в регионе.