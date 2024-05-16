PPSSPP, известный эмулятор PlayStation Portable, теперь доступен в Apple App Store, позволяя пользователям iOS и iPadOS легко устанавливать и использовать его для игры в классические игры PSP без необходимости джейлбрейка.

Любители игр для PlayStation Portable теперь могут радоваться: популярный эмулятор PPSSPP официально вышел в Apple App Store. Это означает, что установить его на устройствах iOS и iPadOS стало проще, без необходимости джейлбрейка или сложных методов установки.

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PPSSPP позволяет играть в классические игры PSP прямо на вашем iPhone или iPad. Эмулятор поддерживает загрузку игр в форматах .ISO или .CSO, а также предлагает магазин "homebrew" игр, созданных фанатами. При этом важно помнить, что сам эмулятор не включает игры PSP — их нужно добавить самостоятельно.

Особенности PPSSPP включают функции сохранения состояний игры, улучшение разрешения и поддержку контроллеров MFi. Это делает процесс игры еще более удобным и приятным.

Выход эмулятора на iOS стал возможен благодаря недавнему изменению политики Apple, позволяющей эмуляторам находиться в App Store. Это значительный шаг вперед для сферы эмуляции на устройствах Apple, открывая новые возможности для игроков.