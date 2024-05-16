Intel анонсировала новую функцию Thunderbolt Share, позволяющую напрямую соединять два ПК для передачи данных, общего использования экрана и аксессуаров.

Intel представила новую функцию Thunderbolt Share для стандартов Thunderbolt 4 и 5, которая позволяет напрямую соединять два компьютера с помощью стандартного кабеля Thunderbolt. Теперь пользователи могут не только передавать данные, но и делиться экраном, а также использовать общие аксессуары.

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Thunderbolt Share упрощает передачу данных с пропускной способностью около 20 Гбит/с. Это может быть особенно удобно для передачи игр или больших файлов между друзьями. Кроме того, технология позволяет зеркально отображать экран одного компьютера на другом, что может быть полезно для расширения рабочего пространства.

Возможности Thunderbolt 5 включают пропускную способность до 120 Гбит/с, что значительно превышает возможности USB 4. Совместное использование аксессуаров также станет проще, так как устройства с поддержкой Thunderbolt Share смогут использоваться на всех подключенных устройствах одновременно.

Первые аксессуары, совместимые с Thunderbolt Share, должны появиться на рынке в этом году. Компании, такие как MSI, Lenovo, Acer, Razer и другие, уже работают над продуктами, сертифицированными для работы с Thunderbolt Share.



