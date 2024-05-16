Samsung Galaxy S24 FE, новая бюджетная модель, была замечена в тестовой сборке One UI, что может свидетельствовать о её скором выпуске на рынок.

Samsung Galaxy S24 FE, новый бюджетный смартфон от Samsung, был замечен на тестовой сборке One UI. Информация об этом появилась на сервере прошивок компании, где указана модель SM-721B, предназначенная для европейского рынка.

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По слухам, запуск Galaxy S24 FE планировался на конец 2024 года, но недавние данные говорят о возможном более раннем выпуске. Устройство уже было обнаружено в тестовой версии пользовательского интерфейса One UI, что может указывать на приближение даты запуска.

На сервере прошивок указана версия сборки S721BXXU0AXE3, и, если информация подтвердится, Samsung может представить новинку уже в ближайшие месяцы. Однако, по слухам, второе мероприятие Unpacked, которое пройдет в июле, будет сфокусировано на новых складных устройствах. Если S24 FE не будет представлен на этом мероприятии, его запуск может состояться в октябре, как и планировалось изначально.