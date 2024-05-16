Samsung Galaxy S24 FE, новый бюджетный смартфон от Samsung, был замечен на тестовой сборке One UI. Информация об этом появилась на сервере прошивок компании, где указана модель SM-721B, предназначенная для европейского рынка.
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По слухам, запуск Galaxy S24 FE планировался на конец 2024 года, но недавние данные говорят о возможном более раннем выпуске. Устройство уже было обнаружено в тестовой версии пользовательского интерфейса One UI, что может указывать на приближение даты запуска.
На сервере прошивок указана версия сборки S721BXXU0AXE3, и, если информация подтвердится, Samsung может представить новинку уже в ближайшие месяцы. Однако, по слухам, второе мероприятие Unpacked, которое пройдет в июле, будет сфокусировано на новых складных устройствах. Если S24 FE не будет представлен на этом мероприятии, его запуск может состояться в октябре, как и планировалось изначально.