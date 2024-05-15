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Mirakl
Компания Anbernic выпустила новую портативную игровую консоль RG35XX SP
Компания Anbernic выпустила новую портативную игровую консоль RG35XX SP, вдохновленную дизайном Game Boy Advance SP, с возможностью эмуляции классических игр и продается по доступной цене менее $60.

Компания Anbernic выпустила новую игровую консоль RG35XX SP, вдохновленную культовой Game Boy Advance SP. Устройство, выполненное в компактном форм-факторе "книжка", предлагает возможность эмуляции тысяч классических игр концов 90-х и начала 2000-х годов. Консоль доступна по цене менее $60 и предлагается в нескольких цветовых вариантах, напоминающих о дизайне старой доброй "Гейм Бой".

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Консоль оснащена процессором Allwinner H700 и 1 ГБ оперативной памяти LPDDR4, что позволяет ей с легкостью справляться с играми для Dreamcast, Nintendo 64 и PlayStation. RG35XX SP обладает 3,5-дюймовым экраном с разрешением 640 x 480 пикселей, аккумулятором на 3,300 мАч и поддержкой Bluetooth и Wi-Fi.

Anbernic установила цену на RG35XX SP в $58.99 с комплектацией 64 ГБ на microSD карте. Варианты цветового исполнения включают прозрачный синий, прозрачный черный, серый и серебристый. Консоль также доступна с картами памяти на 64 ГБ и 128 ГБ по цене $73.99. В комплект поставки входит защитная пленка для экрана и кабель USB Type-C для зарядки.

#новости
Источник: notebookcheck.net
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