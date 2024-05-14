Стартап Cake разрабатывает гаджет, который превращает Apple Watch в компактную альтернативу смартфону, позволяя пользователям совершать звонки, слушать музыку и пользоваться навигацией.

Стартап Cake разрабатывает новый гаджет, который превращает Apple Watch в компактную альтернативу смартфону. Это устройство позволит пользователям совершать звонки, слушать музыку, пользоваться навигацией и осуществлять бесконтактные платежи, делая Apple Watch еще более функциональными.

реклама

Cake создает специальный корпус и приложение для Apple Watch, чтобы сделать возможным использование смарт-часов вместо iPhone. Однако, как и в случае с новыми телефонами Nokia, отсутствие социальных сетей, онлайн-магазинов и TikTok может снизить отвлекающие факторы для пользователей.

Пользователи смогут совершать звонки, слушать музыку, пользоваться навигационными приложениями, записывать голосовые заметки и делать бесконтактные платежи. Все эти функции уже доступны в Apple Watch Series 9, но стартап Cake предлагает более удобное использование благодаря своему уникальному корпусу.

Корпус, в который вставляется Apple Watch, выполнен из пластика и напоминает гаджет Rabbit R1 AI, но имеет более округлую форму. Цифровая коронка часов превращается в колесо прокрутки, а задняя часть остается свободной для использования магнитного зарядного кабеля.

Однако для использования Apple Watch в качестве замены смартфона все равно потребуется iPhone для первоначальной настройки и дополнительный контракт для смарт-часов.

Сейчас Cake находится на стадии разработки прототипа. Как только он будет готов, стартап планирует финансировать проект через кампанию на Kickstarter.