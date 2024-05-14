Ожидается, что цены на серию смартфонов Xiaomi 15 вырастут из-за роста стоимости чипов и материалов

Серия смартфонов Xiaomi 15, которую ожидают после анонса Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, вероятно, подорожает. Известный инсайдер с Weibo, Digital Chat Station, сообщил, что «сохранить прежний ценовой диапазон будет сложно». Это указывает на то, что новые флагманы Xiaomi будут стоить дороже своих предшественников.

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Для сравнения, стартовая цена Xiaomi 14 в Китае составляла 3999 юаней (~$552), а Xiaomi 14 Pro — 4999 юаней (~$691). На международном рынке цены были выше: базовая модель стоила €999 (~$1077), а 14 Ultra — €1499 (~$1612). Для сравнения, серия Galaxy S24 от Samsung начиналась с $799,99, а модель S24 Ultra — с $1199,99.

Рост цен на чипы и память, а также высокие затраты на материалы делают трудным сохранение прежнего уровня цен для серии Xiaomi 15. Digital Chat Station отметил, что это основные причины повышения стоимости.

Кроме цены, известно, что Xiaomi 15 и 15 Pro будут оснащены тройной камерой по 50 МП с большими апертурами по сравнению с предыдущей моделью. Базовая версия останется без перископического телеобъектива, как и предшественник, в то время как Xiaomi 15 Pro получит перископическую камеру с 3-кратным оптическим зумом.

Также сообщается, что внешне новые устройства будут похожи на своих предшественников. Ожидается, что они получат 2K AMOLED-дисплеи, причем у 15 Pro экран будет изогнутым. Новые модели обещают улучшения в тех областях, где предыдущие смартфоны серии Xiaomi 14 имели недостатки.