В интернете появились изображения новой серии смартфонов Pixel 9 от Google, включающей три модели: Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL.

Новые изображения смартфонов Pixel 9 серии от Google появились в интернете, подтверждая ранее утекшие данные и раскрывая характеристики дисплеев. Хотя официальное объявление ожидается только осенью, фотографии уже дают представление о грядущих моделях.

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Серия Pixel 9 будет включать три модели: Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL. Это подтверждено изображениями, опубликованными на сайте Rozetked.

Pixel 9 и Pixel 9 Pro практически одинаковы по размеру, как и модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro. Однако Pixel 9 Pro имеет более тонкие рамки дисплея и 6,34-дюймовый экран, тогда как у Pixel 9 дисплей чуть меньше — 6,24 дюйма. В свою очередь, Pixel 9 Pro XL оснащен 6,73-дюймовым дисплеем.

Все 3 модели оснащены AMOLED-экранами с частотой обновления 120 Гц. Разрешение дисплеев варьируется:

Pixel 9: 2,424 x 1,080 (425 PPI)

Pixel 9 Pro: 2,856 x 1,280 (493 PPI)

Pixel 9 Pro XL: 2,992 x 1,344 (487 PPI)

Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL будут иметь по 3 камеры, как и текущий флагман Pixel 8 Pro. Эти новые модели обещают улучшенные функции и производительность.

Google представит серию Pixel 9 на конференции I/O 2024. На прошлой неделе компания выпустила Pixel 8a, который также поддерживает частоту обновления 120 Гц и оснащен AMOLED-дисплеем.

Разработка новых моделей направлена на конкуренцию с другими флагманскими смартфонами и улучшение пользовательского опыта.