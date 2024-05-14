HP возвращает бренд OmniBook с новым ноутбуком на базе процессоров Snapdragon X серии от Qualcomm

После более чем 20-летнего перерыва HP возрождает бренд OmniBook. Новый ноутбук станет одним из первых устройств компании, работающих на базе процессоров Snapdragon X серии от Qualcomm. Эта информация появилась благодаря утечке, предоставленной Роландом Квандтом и WinFuture.

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В последние годы HP предлагала несколько линеек ноутбуков, включая EliteBook, Envy, Spectre и ZBook. Теперь компания, похоже, готова добавить к ним обновлённый OmniBook. На изображениях, представленных Квандтом, можно увидеть современный ультрабук с широким тачпадом, шестирядной клавиатурой и минимальным количеством портов. Новый OmniBook оснащён 14-дюймовым дисплеем с относительно толстыми верхней и нижней рамками.

Хотя подробные технические характеристики нового OmniBook пока не разглашаются, известно, что ноутбук будет использовать чипы Snapdragon X. Это указывает на возможность интеграции новых функций искусственного интеллекта, которые будут поддерживаться Windows 11 в рамках инициативы 'AI Explorer'.

Квандт также упомянул, что другие крупные производители ноутбуков, такие как ASUS, Dell, Lenovo и Microsoft, уже работают над моделями с процессорами Snapdragon X. В то время как такие компании, как Acer, LG и Razer, пока не проявили активности в этом направлении.



