Instagram объявил, что расширяет свою площадку для авторов до 10 новых стран — эта площадка объединяет бренды с авторами для содействия сотрудничеству.

Instagram объявил о расширении своей платформы для создателей контента еще на 10 стран. Эта платформа помогает брендам находить и сотрудничать с популярными блогерами и инфлюенсерами. Новыми регионами стали Южная Корея, Германия, Нидерланды, Франция, Испания, Израиль, Турция, Мексика, Аргентина и Индонезия.

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Изначально Meta запустила эту платформу в США в 2022 году для ограниченного круга пользователей. Позже она стала доступна для «тысяч» создателей и брендов. В феврале этого года платформа была расширена на 8 новых рынков, включая Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Великобританию, Японию, Индию и Бразилию.

Несмотря на то, что создатели контента в Китае не могут пользоваться Instagram, Meta позволяет брендам из Китая находить партнеров в других странах, где доступна эта платформа.

Чтобы стать участником программы, создатели должны быть старше 18 лет, иметь профессиональный аккаунт и соответствовать требованиям социальной сети, включая наличие значительного числа подписчиков. Meta не указывает конкретное количество подписчиков, необходимое для участия.

После присоединения к программе создатели могут указывать свои интересы и бренды, с которыми они хотят сотрудничать. Входящие запросы на сотрудничество можно просматривать в специальном разделе «сообщения о партнерстве».

Другие социальные сети, такие как Snap, YouTube и TikTok, также развивают свои платформы для соединения брендов и создателей. В начале месяца приложение для редактирования фото VSCO запустило платформу для поиска профессиональных фотографов для сотрудничества с брендами. Также на этом рынке работают стартапы Catch+Release и Agentio, поддерживаемые венчурными фондами Accel и Craft Ventures.