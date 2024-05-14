Apple расширяет продажи устройства смешанной реальности Vision Pro на семь стран после завершения конференции WWDC 2024. Расширение поможет увеличить объемы продаж и укрепить позиции на международном рынке, компенсируя снижение спроса в США.

Apple готовится к расширению продаж своего устройства смешанной реальности Vision Pro на 7 стран после завершения конференции разработчиков WWDC 2024. Это связано с необходимостью увеличить объемы продаж из-за снижения интереса к продукту в США.

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Согласно последним данным, Vision Pro будет доступен в Австралии, Китае, Германии, Франции, Японии, Южной Корее и Сингапуре. Ожидается, что это расширение поможет повысить продажи дорогого устройства, стоимость которого составляет $3499. Сотрудники розничных магазинов Apple по всему миру уже проходят специальное обучение, чтобы лучше презентовать Vision Pro потенциальным покупателям.

Apple начала активно обучать своих сотрудников в этих странах, как это было сделано перед запуском Vision Pro в США. Это обучение позволит персоналу лучше понимать устройство и эффективно взаимодействовать с клиентами.

Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил, что Vision Pro появится в Китае в конце этого года. Расширение на другие рынки после конференции WWDC 2024, которая пройдет с 10 по 14 июня, поможет компании укрепить свои позиции на международном рынке и компенсировать снижение спроса на Vision Pro в США.



