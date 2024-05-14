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Mirakl
Продажи PS5 достигли 59,2 миллиона, Helldivers 2 продан тиражом более 12 миллионов копий
Sony сообщила, что продажи PS5 достигли 59,2 миллиона единиц по всему миру. Прогнозируется снижение продаж до 18 миллионов в текущем финансовом году.

Sony объявила о впечатляющих результатах продаж своей консоли PS5, которая теперь достигла 59,2 миллионов единиц по всему миру. За последний финансовый год компания продала 20,8 миллионов консолей, что немного не дотянуло до пересмотренной цели в 21 миллион. За 4 квартал было реализовано 4,5 миллионов PS5, что несколько ниже прошлогодних показателей в 6,3 миллионов за аналогичный период.

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Sony прогнозирует дальнейшее снижение продаж до 18 миллионов единиц в текущем финансовом году (FY24). В прошлом декабре сообщалось, что PS5 продавалась на уровне PS4 в аналогичный период, однако текущее снижение вызывает сомнения, смогут ли продажи PS5 превзойти пожизненные результаты PS4.

Помимо этого, стало известно, что игра Helldivers 2 от студии Arrowhead продалась тиражом более 12 миллионов копий на платформах PS5 и ПК по состоянию на 5 мая. Эта цифра была достигнута всего за 12 недель с момента запуска. Примечательно, что за первые три недели было продано свыше 3 миллионов копий, что означает, что еще 9 миллионов копий были проданы за последующие 9 недель, примерно по миллиону в неделю.


#новости
Источник: wccftech.com
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