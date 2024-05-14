Google планирует использовать 3-нм процессор от TSMC в будущих смартфонах Pixel 10. Для этого компания расширяет свои R&D мощности в Тайване и нанимает местных специалистов

Google готовит крупные изменения для своей будущей линейки смартфонов Pixel 10. Компания планирует использовать 3-нм процессор от тайваньского производителя TSMC, что станет важным шагом вперёд в сравнении с текущими решениями.

реклама

Ранее Google использовала чипы Tensor, изготовленные Samsung, для своих смартфонов. Однако Pixel 10 станет первым устройством компании, в котором будет установлен чип, произведённый TSMC. Этот переход станет возможным благодаря расширению исследовательского центра Google в Тайване. По слухам, компания уже начала нанимать местных специалистов, что позволит ускорить разработку и оптимизацию новых чипов.

Предполагается, что новый чипсет будет называться Tensor G5 и будет основан на второй генерации 3-нм процесса TSMC, известного как ‘N3E’. Этот же процесс используется для производства чипов Apple M4, которые установлены в последних моделях iPad Pro.

Новые процессоры от TSMC должны улучшить производительность и энергоэффективность смартфонов Google. В то же время Qualcomm и MediaTek также планируют выпустить свои чипы на базе 3-нм технологии ‘N3E’ позже в этом году. Это создаёт серьёзную конкуренцию на рынке мобильных устройств.

Google рассчитывает, что новые чипы помогут повысить привлекательность Pixel 10 за счёт улучшенных возможностей AI и качества съемки. Точные характеристики пока неизвестны, но компания обещает предоставить больше информации в ближайшее время.