KIWI design выпустила новую вертикальную зарядную подставку RGB для гарнитур Meta Quest, предлагая стильное и функциональное решение для хранения и зарядки VR-устройств.

Компания KIWI design представила новый аксессуар для владельцев гарнитур виртуальной реальности Meta Quest — вертикальную зарядную подставку RGB. Этот продукт не только упрощает хранение и демонстрацию VR-устройств, но и добавляет функциональность благодаря встроенной системе зарядки.

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Зарядная подставка KIWI design имеет официальную сертификацию Meta, что подтверждает её высокое качество и совместимость с гарнитурами Quest 2, Quest 3 и Quest Pro. Одной из особенностей подставки является многоцветная RGB-подсветка, которая придает устройству современный и привлекательный вид.

Помимо эстетической привлекательности, подставка оборудована магнитным USB-C разъемом, что обеспечивает легкую и удобную зарядку как самой гарнитуры, так и контроллеров. Кроме того, специальные направляющие позволяют аккуратно разместить контроллеры, когда они не используются.

На данный момент вертикальная подставка RGB от KIWI доступна для покупки на Amazon по цене $59,99. Также предлагается скидка 45% на магнитное зарядное устройство, стоимость которого с учетом скидки составляет $45,99. Однако следует учитывать, что данный аксессуар совместим только с моделью Quest 2.