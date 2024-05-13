Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
KIWI design выпустила новую зарядную подставку для гарнитур Meta Quest
KIWI design выпустила новую вертикальную зарядную подставку RGB для гарнитур Meta Quest, предлагая стильное и функциональное решение для хранения и зарядки VR-устройств.

Компания KIWI design представила новый аксессуар для владельцев гарнитур виртуальной реальности Meta Quest — вертикальную зарядную подставку RGB. Этот продукт не только упрощает хранение и демонстрацию VR-устройств, но и добавляет функциональность благодаря встроенной системе зарядки.

реклама

Зарядная подставка KIWI design имеет официальную сертификацию Meta, что подтверждает её высокое качество и совместимость с гарнитурами Quest 2, Quest 3 и Quest Pro. Одной из особенностей подставки является многоцветная RGB-подсветка, которая придает устройству современный и привлекательный вид.

Помимо эстетической привлекательности, подставка оборудована магнитным USB-C разъемом, что обеспечивает легкую и удобную зарядку как самой гарнитуры, так и контроллеров. Кроме того, специальные направляющие позволяют аккуратно разместить контроллеры, когда они не используются.

На данный момент вертикальная подставка RGB от KIWI доступна для покупки на Amazon по цене $59,99. Также предлагается скидка 45% на магнитное зарядное устройство, стоимость которого с учетом скидки составляет $45,99. Однако следует учитывать, что данный аксессуар совместим только с моделью Quest 2.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
35
The Eurasian Times: Азиатские страны с истребителями Су-30 заинтересовались покупкой ракет BrahMos
1
Снаряд "Краснополя" поразил танк Abrams с первого выстрела при помощи БПЛА "Гранат-4"
2
Компания Dell готовит ноутбуки с процессором Snapdragon X
+
НАСА работает над созданием плазменной ракеты, способной долететь до Марса за 2 месяца
5
В Японии планируют утилизировать 77% медикаментов от COVID-19
1
Microsoft сообщила о полном прекращении поддержки Windows 10 21H2 менее чем через месяц
14
ЛиАЗ возобновляет производство самых больших автобусов-гармошек
6
BYD расширяет присутствие в Европе, несмотря на тарифы США на китайские авто
+
Запуск Boeing Starliner под угрозой отмены из-за использования фальшивых клапанов
5
Samsung может вернуться к стратегии оснащения своих флагманов 16 ГБ ОЗУ с выходом Galaxy S25 Ultra
2
Испытания первого клиновоздушного ракетного двигателя прерваны из-за его крушения на взлетной полосе
+
Илон Маск заменит рабочих на роботов Optimus уже к концу 2025 года
5
Саудовский NEOM объявляет о создании крупнейшего в мире порта для частных яхт
+
Французские эксперты по компьютерной безопасности рассказали о лучших антивирусах
3
Италии пришлось потратить 32 млн. на обслуживание арестованных яхт российских олигархов
+
Разведка ВСУ: О наступлении на Харьковскую область было известно заранее, всё под контролем
4
Snapdragon 8 Gen 4 показывает высокую производительность в требовательных к графике играх
1
AMD RDNA 5 станет полностью новой графической архитектурой
4
Yonhap: В ходе боевых действий российская армия могла использовать северокорейские боеприпасы
4

Популярные статьи

Эпоха игр 1998 года - от киберпанка до фэнтези
14
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
66
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
76
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
79
Итоги гоночного уик-энда 11-12 мая
1
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
36
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
34
Мое мнение о God of War Ragnarok на PS5 (PushSquare)
1
Подсчитываем, насколько более мощный ПК можно собрать за стоимость игрового ноутбука в 2024 году
2
Ненадёжная GeForce RTX 4090 вошла в десятку самых продаваемых видеокарт Steam весны 2024г
27

Сейчас обсуждают

Чато- - -Бот
19:08
>...контролировать свой опыт просмотра... Блохастые, вы где вот такого словесного говна наелись? Кто вас им кормит?
ASUS готовит к запуску новую игровую консоль ROG Ally X
Cris Redfield
19:08
Потеря одного танка это "крайне болезненно"? Ок, тогда давайте назовём потери техники с российской стороны. Или это слишком больно озвучивать?
Снаряд "Краснополя" поразил танк Abrams с первого выстрела при помощи БПЛА "Гранат-4"
A224
19:06
в эту игру я играл в начале 2000-х каждый день нонстопом три года подряд, сотни карт отрисованы и созданы и сыграны. просыпался вставал и играл до того момента как снова спать кому ты там что-то хочеш...
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
VladTag
19:03
Украинские Telegam-каналы стали удалять прошлые публикации про «мощные фортификации» в Харьковской области
Сергей Бобров
19:02
Чувак, ты просто еще не дорос до такой фантастики...
Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
Вячеслав Безруков
18:59
А тебя че фаны нвидиа отпиннали что ты такой обиженный? Или срач в коментах твоё хобби?
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
Alex
18:58
Единственные нормальные Xbox в современных реалиях это шитый 2001/360 или Х, S изначально мертворожденный (я бы его вообще запретил к продаже) у приставки должна быть возможность играть с физ носителя...
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
shuler37
18:58
Прогнозист, который начитался таких же прогнозистов.
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
Evgeny Chezarin
18:57
Rtx5090. Сренькпук 4k native + path tracing = 59 fps
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
Андрей Петрусёв
18:56
Вопрос даже не в радиации. В статье пишут о пилотируемых миссиях. Как они собираются решать вопрос с перегрузками?
НАСА работает над созданием плазменной ракеты, способной долететь до Марса за 2 месяца
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем