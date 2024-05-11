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Mirakl
Xiaomi готовит к запуску Poco F6 Pro: новые подробности перед дебютом
Новый смартфон Poco F6 Pro от Xiaomi, который является глобальной версией Redmi K70, скоро будет представлен публике.

Компания Xiaomi планирует вскоре представить новый смартфон Poco F6 Pro, который станет частью глобального релиза вместе с базовой моделью Poco F6. Согласно последним утечкам, основанным на коде операционной системы HyperOS, Poco F6 Pro будет глобальной версией китайского Redmi K70.

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Информацию о предстоящем устройстве раскрыл известный инсайдер Судханшу Амбхоре. Он подтвердил, что модель Poco F6 Pro с номером модели "23113RKC6G" и внутренним кодовым именем "vermeer" является аналогом Redmi K70, выпущенного в Китае в конце прошлого года.

Также стали известны детали камеры нового смартфона. Главная камера Poco F6 Pro будет оснащена 50-мегапиксельным сенсором OV50E от OmniVision. К ней добавляется 8-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор Sony IMX355 и 2-мегапиксельная макро-камера GalaxyCore GC02M1. Для селфи-снимков предусмотрена камера на 16 мегапикселей, которая будет основана либо на сенсоре GalaxyCore GC16B3, либо на OmniVision OV16A1Q.

#новости
Источник: notebookcheck.net
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