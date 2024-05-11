Компания Xiaomi планирует вскоре представить новый смартфон Poco F6 Pro, который станет частью глобального релиза вместе с базовой моделью Poco F6. Согласно последним утечкам, основанным на коде операционной системы HyperOS, Poco F6 Pro будет глобальной версией китайского Redmi K70.
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Информацию о предстоящем устройстве раскрыл известный инсайдер Судханшу Амбхоре. Он подтвердил, что модель Poco F6 Pro с номером модели "23113RKC6G" и внутренним кодовым именем "vermeer" является аналогом Redmi K70, выпущенного в Китае в конце прошлого года.
Также стали известны детали камеры нового смартфона. Главная камера Poco F6 Pro будет оснащена 50-мегапиксельным сенсором OV50E от OmniVision. К ней добавляется 8-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор Sony IMX355 и 2-мегапиксельная макро-камера GalaxyCore GC02M1. Для селфи-снимков предусмотрена камера на 16 мегапикселей, которая будет основана либо на сенсоре GalaxyCore GC16B3, либо на OmniVision OV16A1Q.