Decathlon представила новую модель электровелосипеда Riverside EC900 City Nexus, которая уже в продаже в Германии.

Компания Decathlon объявила о начале продаж новой модели электровелосипеда Riverside EC900 City Nexus, пока что доступной только на рынке Германии. Этот велосипед подходит как для городских поездок с грузом, так и для путешествий по пересеченной местности.

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Модель оснащена мотором Bosch Active Line Plus мощностью 250 Вт и крутящим моментом 50 Нм, что обеспечивает поддержку скорости до 25 км/ч. Батарея PowerTube на 625 Втч, расположенная в нижней трубе рамы, позволяет проехать до 100 км с поддержкой ассистента. Велосипед имеет восьмискоростную систему Shimano Nexus и гидравлические дисковые тормоза MT200.

Кроме технических характеристик, велосипед комплектуется различными аксессуарами: крыльями, подножкой, багажником, замком на раму и фарой. Управление и отслеживание состояния аккумулятора и скорости осуществляется через дисплей Bosch Intuvia.

Riverside EC900 City Nexus имеет алюминиевую раму 6061, доступную в трех размерах, при этом средний вес велосипеда составляет около 30 кг. В Германии модель можно приобрести за 2999 евро. Пока неизвестно, будет ли велосипед доступен в других странах Европы.