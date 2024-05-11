Huawei анонсировала выпуск новых солнцезащитных очков Eyewear 2 с аудиофункциями, которые будут представлены на майском мероприятии. Очки обещают новые технологии и улучшенный дизайн.

Huawei анонсировала скорый выпуск новой модели солнцезащитных очков с аудиофункциями — Eyewear 2. Презентация новинки запланирована на мероприятие Huawei Summer 2024, которое состоится 15 мая. Очки Eyewear 2, как ожидается, унаследуют основные черты предыдущей модели, но получат новшества в виде тонированных линз.

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На тизерном постере в Weibo были показаны очки с черной квадратной оправой и серебристыми акцентами. Компания подчеркивает, что новая модель будет оснащена системой открытой акустики, позволяющей принимать звонки и слушать музыку.

Очки смогут работать до 11 часов от одного заряда, поддерживать подключение к двум устройствам одновременно и будут обладать сенсорными управлениями. Благодаря оправе из титанового сплава, они также будут легкими и защищены от пыли и воды по стандарту IP54.

Детальнее о характеристиках и доступности Huawei Eyewear 2 Sunglasses станет известно на конференции по запуску продукта.