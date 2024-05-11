Apple представила новые модели iPad Pro с передовыми технологиями, однако аналитики прогнозируют умеренные объемы продаж из-за высокой цены и конкуренции с более доступным iPad Air.

Apple недавно представила новые модели планшетов iPad Pro 11 и 13 дюймов, которые отличаются передовыми технологиями и обновлённым дизайном. Тем не менее, по предварительным данным, продажи новинок могут оказаться ниже ожидаемых. Это связано с высокой стоимостью устройств и конкуренцией со стороны более доступного iPad Air с диагональю 13 дюймов.

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Обе модели iPad Pro оснащены экранами Ultra Retina XDR и новейшей системой на чипе M4, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими версиями. Тем не менее, аналитики предсказывают, что общий объем поставок составит от 4,5 до 5 миллионов единиц, что может быть воспринято как разочарование в сравнении с прошлогодними показателями.

В прошлом году компания Apple достигла лидерства на рынке, заняв 40% мирового рынка планшетов с общим объемом поставок 54 миллиона устройств.

Предполагается, что основной причиной более низких продаж является введение более дешёвой модели iPad Air размером 13 дюймов, что предоставляет потребителям более доступную альтернативу.

Предзаказы на новые модели iPad Pro уже открыты, а официальные продажи начнутся 15 мая.