Motorola представила четвертое поколение серии Moto G Stylus.

Компания Motorola объявила о запуске нового смартфона Moto G Stylus 5G 2024, который появится в продаже в конце мая. Устройство предлагает несколько ключевых улучшений по сравнению с предыдущими моделями, в том числе модернизированный дизайн и более продвинутые технологии дисплея.

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Смартфон оснащен 6.7-дюймовым экраном pOLED с разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавное изображение и яркую цветопередачу. Экран с пиковой яркостью 1200 нит включает интегрированный оптический сканер отпечатков пальцев и 32-мегапиксельную фронтальную камеру для высококачественных селфи.

Главная камера на 50 МП с оптической стабилизацией изображения дополнена 13-мегапиксельным ультраширокоугольным сенсором, что расширяет возможности фотографии и видеосъемки. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает как беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, так и проводную на 30 Вт, обеспечивая длительное время работы без подзарядки.

Moto G Stylus 5G 2024 сохраняет корпоративные черты дизайна Motorola, но в то же время предлагает новшества, такие как встроенный стилус, который делает его удобным инструментом для работы и творчества на ходу.

Пока что новинка будет доступна исключительно на рынке Северной Америки с 30 мая по цене $399,99 и 499,99 канадских долларов в Канаде. Информация о возможности покупки в России и других странах пока не предоставлена.