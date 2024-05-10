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Mirakl
Xiaomi представляет новый роутер BE5000 с поддержкой Wi-Fi 7 и меш-системами
Xiaomi представила в Китае новый маршрутизатор Wi-Fi 7: BE5000. Модель оснащена пятью антеннами, при этом компания утверждает, что у нее особенно высокая скорость передачи данных.

Компания Xiaomi анонсировала запуск нового роутера BE5000 в Китае, который поддерживает передовой протокол Wi-Fi 7. Роутер оснащен пятью антеннами и обещает высокую скорость передачи данных до 5011 Мбит/с. Модель также поддерживает меш-системы, что позволяет создавать расширенные сети с высокой стабильностью сигнала и малой задержкой на больших территориях.

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Xiaomi утверждает, что новый роутер на 68% и на 48% превосходит предыдущие модели по пропускной способности и скорости соответственно. BE5000 совместим с Multi-Link Operation (MLO), что позволяет одновременно подключаться к частотам 2.4 ГГц и 5 ГГц. Технология Xrange 2.0 обеспечивает низкую задержку и улучшенное покрытие с радиусом сигнала около 4,5 метров.

Кроме того, роутер оборудован одним портом 2.5G и тремя гигабитными сетевыми портами. Среди других функций — интеграция с умным домом через Xiaomi HyperOS Connect, поддержка меш-систем Wi-Fi и встроенный ускоритель для игр.

Роутер Xiaomi BE5000 уже доступен для предзаказа в Китае по цене 279 юаней (около $40). О возможности запуска продукта на других рынках, включая Европу, где Xiaomi уже реализует модели вроде AX3000, пока не сообщается.

#новости
Источник: notebookcheck.net
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