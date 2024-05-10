Banana Pi BPI-F3 — новый одноплатный компьютер, который уже доступен. Систему можно рассматривать как (сильную) альтернативу Raspberry Pi, и она выпускается в двух вариантах модели.

Banana Pi представляет новый одноплатный компьютер BPI-F3, который уже доступен для заказа. Этот компьютер является серьезной альтернативой популярным Raspberry Pi, благодаря использованию процессорной архитектуры RISC-V.

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Модель BPI-F3 оснащена процессором SpacemiT K1 SoC с восемью вычислительными ядрами. Покупатели могут выбирать между вариантами с 2 или 4 ГБ оперативной памяти и 8 или 16 ГБ внутренней памяти eMMC. Дополнительно устройство поддерживает установку карт памяти microSD.

Что касается подключений, BPI-F3 предлагает 4 порта USB 3.0 для подключения внешних устройств хранения, разъем M.2 Key M для расширения возможностей, два порта Gigabit Ethernet, а также поддержку Wi-Fi и Bluetooth. Для видеовывода предусмотрен один порт HDMI 1.4. Также есть возможность подключения внешних сенсоров и актуаторов через 26-контактный разъем.

На данный момент Banana Pi BPI-F3 доступен для международного заказа через прямой импорт, хотя доставка не поддерживается во все страны. Также модель можно найти на Amazon по начальной цене $39.99 за модель с минимальным объемом памяти. Этот одноплатный компьютер предлагает мощные возможности для разработчиков и энтузиастов DIY, желающих экспериментировать с альтернативными архитектурами и расширениями.



