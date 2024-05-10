BW300 — новая камера наблюдения от Xiaomi, которая теперь доступна для международных покупателей. Камера подходит для использования на открытом воздухе и поставляется с перезаряжаемой батареей, что позволяет настроить полностью беспроводную систему.

Xiaomi расширяет свою линейку умных устройств для дома, представив новую уличную камеру безопасности BW300, теперь доступную для покупки на международном уровне. Камера идеально подходит для использования на открытом воздухе благодаря встроенной аккумуляторной батарее и защите от пыли и воды по стандарту IP67.

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Одной из ключевых особенностей BW300 является её автономность: благодаря аккумулятору емкостью 4900 мАч камера способна работать до 180 дней без подзарядки при условии, что активация происходит не более десяти раз в день. Кроме того, для обеспечения непрерывной работы предусмотрена возможность подключения 5-ваттной солнечной панели, что позволяет значительно увеличить время работы устройства без необходимости ручной зарядки.

Камера обеспечивает широкий угол обзора в 130 градусов и передает изображение в разрешении 3 МП. Оснащена объективом с апертурой F/1.6, что гарантирует качественную картинку даже в условиях недостаточной освещенности. BW300 поддерживает как инфракрасное ночное видение, так и цветную запись в темное время суток благодаря LED-подсветке.

Камера может быть интегрирована в систему умного дома и поддерживает двустороннюю аудиосвязь, что делает её удобным инструментом для обеспечения безопасности на вашем участке. Покупка возможна через платформу Gshopper по цене $65, включая все таможенные сборы. Официальная дата запуска камеры Xiaomi BW300 пока не объявлена, но продукт уже получил необходимые сертификации и доступен на глобальном рынке.