BenQ анонсировала 3 новых и необычных монитора, начиная с 28-дюймового монитора формата 3:2, который редко встречается в настольных мониторах. 24-дюймовый монитор формата 16:10 и 32-дюймовая топ-модель также поддерживают специальный режим кодирования.

BenQ представила три новых монитора, разработанных специально для нужд программистов. В линейку входят модели с диагоналями 24, 28 и 32 дюйма, каждая из которых обладает рядом необычных характеристик, включая режим программирования.

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Первая модель — 28-дюймовый монитор в нестандартном для настольных мониторов формате 3:2, который предлагает разрешение 4K. Второй монитор — 24-дюймовая модель в формате 16:10 с разрешением 2560 x 1600, идеально подходящий для кодирования за счет увеличенной вертикальной рабочей области. Третий, 32-дюймовый монитор, выполнен в формате 16:9, также поддерживает 4K разрешение.

Особенностью этих мониторов является наличие специализированного режима для программирования, который оптимизирует контраст и цвета под светлые или темные темы разработки, делая работу с кодом менее утомительной для глаз. Кроме того, мониторы оборудованы кнопками управления на передней панели, а также поддерживают управление через клавиатурные сочетания с помощью специального приложения для Windows.

Для удобства пользователей, мониторы оснащены USB-C портом с поддержкой питания на 90 Вт и возможностью подключения второго монитора благодаря поддержке мультитрансляции. Основные технические характеристики 24-дюймовой модели включают контрастность 1000:1, яркость 300 нит и частоту обновления 60 Гц; монитор также способен отображать 95% цветового пространства DCI-P3.

Новые мониторы BenQ планируется выпустить в первой половине года, то есть до конца июня. Цены на новинки пока не объявлены.