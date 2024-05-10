Corsair анонсировала новый SSD диск MP700 PRO SE Gen5 с передовыми технологиями охлаждения и высокой скоростью передачи данных

Компания Corsair анонсировала выпуск нового флагманского SSD диска MP700 PRO SE Gen5, который предлагает пользователю скорость передачи данных до 14 ГБ/с. Диск доступен в двух вариантах: с воздушным и жидкостным охлаждением.

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Новый SSD диск предназначен для тех, кто ищет высокую производительность и надежность. MP700 PRO SE Gen5 обладает последовательной скоростью чтения и записи 14 000 МБ/с и 12 000 МБ/с соответственно, что делает его одним из самых быстрых на рынке. Диск использует контроллер Phison Max14um PS5026-E26 PCIe Gen5 x4 и память Micron B58R 232-Layer TLC, что сравнимо с другими высококлассными SSD на рынке.

Особенностью модели является система охлаждения. Вариант с жидкостным охлаждением включает в себя радиатор "Hydro X", который можно интегрировать в существующую систему водяного охлаждения. Для тех, кто предпочитает воздушное охлаждение, предусмотрен активный радиатор с большим алюминиевым блоком.

MP700 PRO SE Gen5 доступен в конфигурациях на 2 ТБ и 4 ТБ. Цена модели на 2 ТБ с жидкостным охлаждением составляет $344,99, а 4 ТБ — $639,99. Версии без радиатора также доступны, причем 4 ТБ вариант стоит $624.