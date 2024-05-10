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Mirakl
Huawei переходит на собственную платформу HarmonyOS Next
Huawei в этом году полностью переходит на использование собственной операционной системы HarmonyOS Next, отказываясь от Android.

Компания Huawei полностью перейдет на использование собственной операционной системы HarmonyOS Next уже в этом году, отказываясь от Android. Этот шаг станет частью стратегии развития экосистемы приложений для новой платформы, в которую уже входят 4 000 приложений, включая такие популярные сервисы, как Alipay и McDonald’s.

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Ожидается, что к концу года количество приложений для HarmonyOS Next увеличится до 5 000, а в долгосрочной перспективе Huawei планирует расширить этот список до 500 000. Новая операционная система дебютирует на предстоящей серии флагманских смартфонов Mate 70, которая будет представлена в октябре. Смартфоны Mate 70 получат новейшие чипсеты SMIC 5 нм, а также улучшенную поддержку искусственного интеллекта и эффективное использование памяти.

Переход на HarmonyOS Next является ответом Huawei на ограничения, введенные торговыми санкциями США, и позволит компании минимизировать зависимость от иностранных технологий. Разработка HarmonyOS началась еще в 2021 году, первоначально система базировалась на Android, но новая версия разработана с нуля.

Вместе с тем, перед Huawei стоит задача привлечь разработчиков для переписывания приложений под новую платформу, что потребует времени и ресурсов. Успех HarmonyOS Next во многом зависит от поддержки таких крупных сервисов, как WeChat от Tencent, имеющего более миллиарда пользователей.

#новости
Источник: wccftech.com
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